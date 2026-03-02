Опубликованы кадры разрушений в Новороссийске после удара ВСУ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал кадры разрушений после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Пост появился в Telegram-канале чиновника.

© Telegram-канал «Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска»

На фотографиях видны разрушенные частные дома. На одном из многоквартирных домов заметно повреждение стен и окон.

«Ситуация находится под контролем. Поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений», — написал градоначальник.

2 марта ВСУ атаковали дронами Новороссийск. В результате оказались повреждены 8 многоквартирных и 9 частных домов, детский сад. Пять человек пострадали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что всем раненым начали оказывать медицинскую помощь.