«Кто бы сомневался»: СМИ пишут о «двойной игре» главы службы безопасности Ирана

Главу службы безопасности Ирана Али Лариджани подозревают в двойной игре. Как сообщает «Царьград», в соцсетях появилась информация, что он пытается возобновить ядерные переговоры с США, используя посредничество оманских дипломатов.

Блогер Zergulio отметил, что для Лариджани сложилась «благоприятная» обстановка. Аятолла Хаменеи убит, как и все высшее военное руководство Ирана, а дочка главы службы уже «пристроилась» в США — Али Лариджани преподавала в Университете Эмори в Атланте

«А там и вилла в Майами, и приятная сумма на банковском счету», — пишет он.

При этом ранее Лариджани публично объявлял, что Тегеран не будет вести каких-либо переговоров с Вашингтоном. Zergulio не исключает, что имеются два поток новостей — «для США и для внутренней аудитории Ирана».