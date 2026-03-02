Армия России взяла под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что военнослужащие группировки «Юг» заняли село Резниковка в Донецкой народной республике (ДНР). Российским войскам также удалось нанести поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Никифоровка, Константиновка, Рай-Александровка и Дружковка.

Противник за сутки потерял более 135 бойцов, американские бронетранспортеры Stryker и М113, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, произведенную в Чехии, а также пять складов с горючим и материальными средствами.

В ночь на 2 марта системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 172 украинских беспилотника. По данным оборонного ведомства, Украина пыталась атаковать пять российских регионов — Краснодарский край, Крым, а также Белгородскую, Курскую и Астраханскую области.