Иран применил ракету "Фаттах-2" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком

Иран нанес удар ракетой "Фаттах-2" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, сообщает Military Watch Magazine.

"Их использование также может служить важной демонстрацией силы, показывающей, какое пространство для эскалации сохраняет Корпус стражей исламской революции", - пишет MWM, комментируя применение новой ракеты.

Сообщается, что дальность полета ракеты составляет 1400 километров, и, по данным иранских источников, она использует гиперзвуковой планирующий аппарат для достижения конечной скорости от 13 до 15 Маха. Сочетание скорости и маневренности делает перехват "Фаттах-2" практически невозможным.

Появление новых иранских ракет значительно осложнило планирование противоракетной обороны как на Западе, так и в Израиле, подводит итог издание.