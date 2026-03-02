Ад на юге Украины: масштабный удар ВС РФ и нервозность Румынии

Российские беспилотники нанесли удары по портовым складам в Одессе, а также по военной инфраструктуре в Килие — в нескольких километрах от границы с Румынией. Что было уничтожено в результате «огненного ада», разбиралась газета «Аргументы и факты».

Столб огня в Одессе

Дроны «Герань» в ночь на 1 марта ударили по военным объектам в Одессе и пригородах, а также по портовой инфраструктуре. Целью номер один стали склады с западным оружием, отметил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«В последние три года киевский режим начал использовать Одессу как зону хранения материальных ценностей. На складах в городе и пригороде западные вооружение и техника перераспределяются и затем уходят вглубь страны для ВСУ», — пояснил он.

При этом, по данным источников, 1 марта в портах разгружались суда с особо опасным грузом и после российского удара в небо взметнулся столб огня. Очевидцы также слышали детонацию боеприпасов.

«Как только наши военные определяют склады с вооружением и техникой или поступает информация о пришедших в порт судах с военными грузами, то по этим целям наносятся удары, чтобы уничтожить все это до того, как произойдет передача на передовую. Подчеркну, что ведется уничтожение только военной инфраструктуры», — заявил Липовой.

Дроны из Одессы

В свою очередь военный эксперт Максим Кондратьев назвал Одессу в числе регионов, откуда запускают дроны на юг России.

«Беспилотники огибают Крым и наносят удар в район Ростовской области через Азовское море», — отметил он.

Такой крюк позволяет противнику заходить с неожиданного, юго-западного направления, пытаясь найти бреши в эшелонированной обороне. Однако попытки Вооруженных сил Украины пресекаются российскими системами ПВО.

«Румыния в шоке»

Также удар был нанесен в районе города Килия, который находится в Одесской области, в непосредственной близости от границы с Румынией. «Герани» ударили по логистическому центру, куда только что прибыла колонна техники и вагоны с боеприпасами, отмечает пророссийское подполье.

«Вполне вероятно, в городе Килия был выявлен факт доставки боеприпасов, техники из Румынии. По этим складам, военным объектам нанесен удар», — пояснил Липовой.

При этом генерал-майор особо отметил, что российская армия наносит удары по военным объектам, чтобы техника и вооружение, которое складируется на них, не дошли до передовой.

Учитывая близость к границе, взрывы в Килии, по словам местных жителей, были слышны и на территории Румынии, вызвав нервозность как у населения, так и у пограничных служб.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры Украины в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

При этом начальник регионального управления Сил территориальной обороны «Юг» Денис Носиков отмечал, что украинское командование разворачивает масштабные оборонительные работы в Одесской области. По его словам, подготовка к круговой обороне ведется как в самой Одессе, так и по всей области. Вокруг региона возводятся фортификационные сооружения, включая противотанковые рвы, ловушки и капканы.