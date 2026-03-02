Российские войска освободили Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

© Вечерняя Москва

В Telegram-канале оборонного ведомства уточнили, что Круглое под контроль взяли подразделения группировки «Север», Дробышево освобождала группировка войск «Запад», а Резиновку заняли бойцы Южной группировки.

28 февраля российские военные освободили Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что расстояние от позиций российской армии до Краматорска на некоторых участках сократилось до 15 километров. По информации силовиков, украинская группировка в этом городе находится под ударами реактивной и ствольной артиллерии.

Также в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что российские военнослужащие прошедшей ночью поразили предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Также массированной атаке подверглись военные аэродромы.