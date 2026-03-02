Названо число погибших граждан с начала атаки США и Израиля

В Иране погибли 555 человек с начала атаки США и Израиля по стране. Об этом сообщает информагентство Fars со ссылкой на заявление Красного полумесяца.

«555 наших соотечественников погибли. Операции по освобождению, оказанию помощи, транспортировке и предоставлению медицинских услуг им (гражданам) продолжаются непрерывно», — говорится в сообщении.

В КП добавили, что более 100 тысяч спасателей и работников скорой помощи по всему Ирану находятся в состоянии полной готовности.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».