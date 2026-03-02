Человек, которого боялись американские спецслужбы, раскрыл самый большой блеф Европы о войне с Россией. Как сообщает «Царьград», бывший предприниматель, депутат Виктор Бут объяснил, почему европейские страны так боятся прекращения конфликта.

О подготовке европейских стран к войне с РФ говорят политики и эксперты разного уровня стран. Например, американский публицист Стивен Кинзер заявил, что пока США дистанцируются от агрессивной риторики, Европа продолжает раздувать пожар. Обнародованное заявление СВР о том, что Франция и Великобритания хотят снабдить Украину ядерной бомбой — очередное подтверждение агрессивного курса европейских стран.

С ответом на вопрос о том, быть ли войне РФ и Европы, связывают желание лидеров ЕС затянуть переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Американский политический комментатор Джаксон Хинкл считает, что европейцы ждут возможного ухода президента США Дональда Трампа с поста. Но его собеседник, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут высказал иную точку зрения.

«Если мы начнем следовать за деньгами, картина станет более четкой. Все эти люди вложили значительные средства в оборонную промышленность, они лично получают выгоду от того, что эти обезумевшие производители оружия тратят баснословные суммы на помощь Украине, плюс откаты от украинских режимов. Таким образом, вся эта элита, то есть так называемые европейские лидеры, очень похожа на обезьянку, которая полезла в банку за печеньем и застряла. Ни вылезти, ни печенье отпустить», — заявил Бут.

Он уверен, что для Европы война — «единственный вариант» спасти свое политическое будущее. По прогнозу Бута, после падения Владимира Зеленского будет заключено «своего рода мирное соглашение», за которым последует детальное изучение коррупционных схем. В них будут завязаны и американские демократы, и европейские лидеры.

Телеканал отмечает, что коррупционные схемы уже разоблачались. Например, их называл экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон: по его словам, сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России), пополнял свой личный банковский счет из денег, которые поступали на Украину и отмывались через Латвию.

