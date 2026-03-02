В Новороссийске загорелся топливный терминал после атаки БПЛА
Минувшей ночью в Новороссийске произошел пожар на топливном терминале после атаки беспилотников.
Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 квадратных метров.
К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Новороссийске ввели режим ЧС: дроны попали в три детских сада и 17 домов. Пять человек пострадали.