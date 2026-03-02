Что известно об израильско-американской атаке на Иран к этой минуте

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке. Что известно о конфликте к этой минуте - читайте в материале «Рамблера».

© Sipa USA/TACC

Израиль объявил о наступлении в Ливане

Глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильские военные начали «наступательную кампанию» против «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Замира, операция, вероятно, продлится несколько дней. Генерал заявил, что наступление стало ответом на ночные ракетные и беспилотные удары «Хезболлы» по Израилю.

Отказ Ирана от переговоров с США

Главный представитель Ирана по вопросам национальной безопасности Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. Об этом он написал в соцсети X.

Лариджани, одна из самых влиятельных фигур в стране, сделал это заявление в ответ на сообщения СМИ, что Иран обратился к Вашингтону через посредников с просьбой возобновить переговоры.

Трамп призвал КСИР сложить оружие

В своем воскресном выступлении президент США Дональд Трамп не упомянул о каких-либо дипломатических инициативах, вместо этого призвав к смене режима в Иране, сообщает Al Jazeera. Он вновь предложил амнистию членам Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранским военным и полицейским, которые сложат оружие

Трамп также вновь призвал «иранских патриотов, жаждущих свободы, воспользоваться этим моментом, проявить храбрость, смелость, героизм и вернуть свою страну». Президент США предупредил, что боевые действия в Иране будут продолжаться «до тех пор, пока не будут достигнуты все цели» Вашингтона.

В отдельном интервью в воскресенье Трамп заявил, что в Иране были убиты 48 «лидеров», передает Reuters.

Взрывы в Дубае и Иерусалиме, отмена рейсов

В понедельник, 2 марта, взрывы были слышны в городах на Ближнем Востоке: Дубае, Абу-Даби, Дохе и Манаме, а также в Иерусалиме. Над посольством США в Кувейте поднимался дым, и было объявлено о сохраняющейся угрозе нападений на страну.

В понедельник были отменены еще сотни рейсов, что усугубило и без того тяжелую ситуацию в сфере глобальных авиаперевозок. Сотни тысяч пассажиров по всему миру оказались в затруднительном положении.

Гибель иранских школьниц, жертвы в Израиле, Ливане и ОАЭ

По данным иранских государственных СМИ, в результате ударов по Ирану в одной из начальных школ для девочек погибли 165 человек. По информации CNN, поступают противоречивые сообщения об общем количестве погибших в Иране: к примеру, базирующиеся в США правозащитники утверждают, что погибло не менее 133 мирных жителей.

По израильским данным, в Израиле погибли по меньшей мере десять человек и более 200 получили ранения. Девять человек погибли в городе Бейт-Шемеш, где ракета попала в бомбоубежище.

Как минимум 31 человек погиб в результате израильских авиаударов по южному Ливану и Бейруту, еще 149 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения страны Ливана. В Министерстве обороны ОАЭ заявили о гибели трех человек в стране. Центральное командование США объявило о гибели трех американских военнослужащих, еще пятеро получили «серьезные ранения».

Заявление КСИР о потерях США

Пресс-служба КСИР сообщила 1 марта, что в результате ударов по базам США погибли и получили ранения около 560 американских военнослужащих. Об этом сообщает Al Mayadeen. В КСИР утверждают, что американская авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте выведена из строя в результате ударов.

КСИР также объявил, что три нефтяных танкера, принадлежащих США и Великобритании, были поражены ракетами в Персидском заливе и Ормузском проливе.

США будут использовать базы Британии для «оборонительных ударов»

Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон разрешил США использовать британские военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным установкам. Об этом пишет The Guardian.

Спустя несколько часов после заявления Стармера британская авиабаза Акротири на Кипре подверглась удару беспилотника, в результате чего был нанесен лишь «незначительный ущерб», жертв не было. Вскоре Минобороны Британии эвакуировало с территории базы семьи военных.

Крушение истребителей США в Кувейте

Ранним утром истребитель разбился недалеко от американской авиабазы в Кувейте, пилот катапультировался. Громкие взрывы раздались, когда местные системы ПВО перехватили «враждебные беспилотники», приближавшиеся к стране по «морским путям», сообщили государственные СМИ Кувейта. Крупный нефтеперерабатывающий завод был поражен осколками.

Позже власти Кувейта заявили, что на территории страны разбилось несколько американских военных самолетов, но все члены экипажей выжили, сообщает The Guardian. Крушения произошли во время интенсивных обстрелов со стороны Ирана.

Скачок цен на нефть

Цены на нефть марки Brent подскочили на 13 процентов в начале торгов 2 марта, достигнув отметки в 82 доллара за баррель, пишет The Guardian. Это стало 14-месячным максимумом.

Фактическое закрытие Ормузского пролива, одной из важнейших артерий мировой торговли, усилило опасения по поводу поставок нефти. Хотя Иран не блокировал проход судов официально, сайты отслеживания показали, что танкеры скопились по обе стороны пролива, опасаясь нападения или, возможно, не имея возможности застраховать свой рейс.

Международная морская организация призвала суда избегать Ормузского пролива. Некоторые аналитики считают, что цены на нефть могут превысить сто долларов за баррель, если поставки через Ормузский пролив не будут быстро восстановлены.

Золото, которое инвесторы часто считают безопасным активом во время кризисов, подорожало на 2,5 процента - до 5408 долларов за унцию.

Из Ирана эвакуированы 39 россиян

Из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 39 граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Баку.