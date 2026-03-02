«Война станет затяжной»: эксперт об участии ЕС в конфликте с Ираном

Страны Евросоюза демонстрируют готовность укреплять военный союз с США, в том случае, если война против Ирана станет затяжной, они могут присоединиться к ней. Об этом заявил News.ru немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в европейской политике наблюдается стремление показать свою приверженность США и Израилю участием в уничтожении «диктаторского режима» в Иране.

«Я не исключаю, что если война станет затяжной, британцы, немцы и англичане будут участниками этого конфликта. Это никак не способствует попыткам Европы стать независимым полюсом в мировой политике», — пояснил эксперт.

Александр Рар также обратил внимание на желание ЕС милитаризироваться. В этом, по его мнению, европейцам может помочь война в Иране и в Персидском заливе.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран ударил по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Главный представитель Ирана по вопросам национальной безопасности Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США. В свою очередь американский лидер Дональд Трамп призвал к смене режима в Иране и предупредил, что боевые действия будут продолжаться «до тех пор, пока не будут достигнуты все цели» Вашингтона.