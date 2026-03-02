Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолётов ВВС США

Несколько истребителей США потерпели крушение на территории страны, их пилоты выжили. Об этом сообщило информационное агентство страны KUNA со ссылкой на пресс-службу Минобороны Кувейта.

По данным ведомства, все члены экипажа живы.

Ранее в Кувейте потерпел крушение американский истребитель F-15. Произошедшее успели запечатлеть очевидцы. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как горящий самолёт падает с неба. Пилотам удалось катапультироваться . По данным телеграм-канала Quds, двое лётчиков приземлились на парашютах к западу от Кувейта. Иранское телевидение SNN распространило видео, на котором кувейтские силы безопасности задерживают американского пилота.

Официального подтверждения информации от Пентагона пока не поступало. По одной из версий, самолет мог быть сбит иранской ракетой, по другой — стать жертвой «дружественного огня» сил ПВО Кувейта, которые ранее утром отчитались об успешном перехвате нескольких «враждебных воздушных целей». Инцидент произошёл на фоне масштабной эскалации: США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, а Тегеран в ответ наносит удары по американским объектам в регионе.