Американская военная база в Бахрейне и консульство США в иракском Эрбиле уничтожены. Об этом заявила гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) в Telegram-канале.

В сводке важных новостей сообщается, что консульство в Эбриле «разрушено и непригодно для использования».

«Американская база в Бахрейне полностью сравнена с землей», — добавило агентство.

СМИ: Убийство Хаменеи открыло эру безграничной власти Трампа

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные атаковали Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников.