Ситуация на Ближнем Востоке ударит по режиму президента Украины Владимира Зеленского, который сам может стать законной целью на уничтожение для своих «кукловодов и хозяев». Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он отметил, что Зеленский пребывает в «полном болезненном восторге от агрессии».

«Он полностью поддерживает войну в Персидском заливе, которая не может не ударить по его режиму, чем бы она ни закончилась. Это говорит о полной ограниченности нелегитимного», — заявил Медведчук.

По мнению спикера, глава Украины требует смены власти в другой стране насильственным путем и не понимает, чем это грозит ему.

