Моряк у берегов Ирана показал воздействие на его судно неизвестного оружия

Появилось видео с мостика китайского судна, стоящего у входа в Ормузский пролив у берегов Ирана.

Член экипажа рассказывает о странном поведении приборов. Корабельные часы идут с лихорадочной быстротой, а GPS-навигатор показывает, что судно движется с невозможной для себя скоростью 33 узла.

Ранее Центральное командование США сообщило об использовании в операции против Ирана специальных возможностей, говорить о которых оно не может.

После захвата президента Венесуэлы Трамп рассказал о применении в ходе рейда на Каракас особого нелетального оружия, выводящего из строя технику противника.

Глава Белого дома назвал средство "дискомбобулятор" и заявил, что название придумал он.

Известно, что Иран также активно применяет средства радиоэлектронной борьбы российского производства.