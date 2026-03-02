Появились кадры мощных взрывов в столице Бахрейна

В столице Бахрейна Манаме слышны взрывы: иранские ракеты атакуют американскую военную базу. Об этом в понедельник, 2 марта, рассказала одна из очевидцев.

В районе Джуфейр небо заволокло черным дымом — именно там расположен военный объект США. Власти страны начали эвакуацию жителей района еще 28 февраля.

Кроме того, 1 марта иранский дрон влетел в жилую многоэтажку в Джуфейре. Тогда пострадало более десяти мирных жителей, передает РИА Новости.

На данный момент Израиль также атакует ливанский Бейрут. На кадрах виден жилой дом, верхние этажи которого полностью разрушены.

Обломки сбитой ракеты стали причиной пожара на судне в Бахрейне. В результате произошедшего погиб один человек, еще двое получили ранения.

Кроме того, ранее КСИР заявил о серии взрывов в районе аэропорта Багдада. Три беспилотника-камикадзе атаковали базу НАТО Виктория, расположенную рядом.

До этого КСИР также объявил об успешном ракетном ударе по расположению американских войск в Бахрейне. В результате атаки погибли и были ранены примерно 560 военнослужащих США.