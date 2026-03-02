Уклонившуюся от перехвата и ударившую по цели иранскую ракету сняли на видео

В Сети распространяются кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент удара иранской ракеты по цели в районе Хайфы.

На видео видно, как в ночном небе иранская ракета пикирует в направлении объекта. Ей навстречу запускают противоракету системы ПВО, однако ракета, судя по кадрам, успешно уходит от перехвата. После этого боеприпас продолжает снижение и поражает цель. В финале ролика заметна вспышка и слышен звук взрыва.

Официальных комментариев о типе примененной ракеты и характере пораженного объекта на момент публикации не приводится. Также отсутствуют подтвержденные данные о последствиях удара и возможных пострадавших.

Появление подобных кадров может свидетельствовать о росте эффективности средств преодоления ПВО, включая маневрирование на конечном участке траектории или применение ложных целей. В условиях насыщенной противоракетной обороны успешный прорыв даже одной ракеты имеет не только военное, но и серьезное психологическое значение.