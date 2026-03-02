Угрозу масштабного взрыва из-за ударов Ирана по базам США оценили

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин усомнился в том, что удары Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке приведут к масштабному взрыву. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это не первый раз, когда удары наносятся по американским базам. Как правило, они заканчиваются весьма благополучно для Вооруженных сил США. Что касается нынешних ударов возмездия, который Иран наносит по 20 базам США на Ближнем Востоке, то мы абсолютно не имеем информации, кроме той, что говорит Дональд Трамп. А он говорит о троих погибших и пяти раненных. Следовательно, я считаю, что удары по американским базам на Ближнем Востоке — это некие удары устрашения», — рассказал Кошкин.

При этом эксперт отметил, что достоверно утверждать о происходящих событиях и делать прогнозы нельзя, потому что сейчас выводы делаются только по тем сообщениям, которые есть в публичном поле.

Ранее стало известно, что Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Отмечается, что атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.