Двое украинских военнослужащих добровольно сдались в плен на подступах к населённому пункту Горькое в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС заместитель командира штурмового взвода 60-й бригады пятой армии группировки войск «Восток» с позывным Сизый.

«Заходили в лесополосу под покровом ночи. Они не ожидали. Забросали минами, зачистили блиндаж», — рассказал замкомандира.

Он добавил, что после зачистки блиндажа бойцы обнаружили еще одну позицию противника, где находились два украинских военных. Они не стали оказывать сопротивление и сдались.

Накануне российские военные освободили два населённых пункта освободил на Запорожском и Харьковском направлениях: село Нескучное в Харьковской области и Горькое, расположенное в Запорожской области. Эти успехи стали возможны благодаря слаженной работе различных подразделений группировки войск.