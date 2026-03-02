Появилось видео последствий удара по нефтепереработке в Саудовской Аравии

Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему объекту на территории Саудовской Аравии. По поступающей информации, поражен объект государственной нефтяной компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура.

Официального подтверждения масштабов разрушений и возможных последствий на момент публикации не приводится. Также не уточняется, каким именно средством был нанесен удар и есть ли пострадавшие.

Рас-Таннура - один из ключевых элементов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Здесь расположен крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс и важнейший экспортный терминал на побережье Персидского залива. Через этот узел проходят значительные объемы саудовского нефтяного экспорта, ориентированного на рынки Азии, Европы и США.

Удар по объектам Saudi Aramco в Рас-Таннуре имеет стратегическое значение не только для Эр-Рияда, но и для глобального энергетического рынка. Компания является крупнейшим экспортером нефти в мире, а ее инфраструктура - системообразующим элементом мировой системы поставок сырья. В случае подтверждения серьезного ущерба последствия могут выйти далеко за рамки двустороннего противостояния, затронув интересы крупнейших мировых потребителей энергоресурсов и усилив напряженность на Ближнем Востоке.