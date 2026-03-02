Идея набора иностранных добровольцев вместо дезертиров в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) изжила себя, заявил Украинский волонтер Роман Доник. Его критику приводит издание «Политика страны».

© Lenta.ru

Доник привел в пример опыт набора добровольцев из Колумбии. По его словам, первые колумбийские контрактники в ВСУ были «хорошие, мотивированные бойцы», однако «потом поехали из-за границы в основном заробитчане».

«Они поехали не воевать. Они поехали за деньгами. Служить? Да. Но так, как им удобно. И желательно не воевать», — сказал он, отметив, что колумбийцы массово отказывались выезжать на боевые действия, настаивали на продолжении тренирвок и даже разрывали контракты.

«Военные романтики уже все здесь. Либо на нашей стороне, либо на вражеской. Не надо иллюзий. Нет кнопки сделать "за…бись"», — резюмировал активист.

Ранее заместитель главы офиса президента страны Игорь Палиса призвал привлекать в ВСУ всех, в том числе женщин.