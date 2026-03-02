«Ставки слишком высоки»: эксперт оценил вероятность начала новой мировой войны

Иран намерено не стал бить по авианосцу США, чтобы не провоцировать мировую войну. Как сообщает «Известия», об этом заявил экономист Эндрю Люн.

По его мнению, Тегеран лишь сделал предупредительные выстрелы. Люн замечает, что авианосная группа слишком большая и уязвимая цель — при наличии спутниковой навигации ее легко поразить.

Он подчеркнул, что Иран не стремится к мировой войне, но в краткосрочной перспективе «все возможно». Экономист не исключает, что на новую эскалацию способен Израиль, а этим последует неминуемая реакция со стороны Тегерана.

«Но в долгосрочной перспективе ставки слишком высоки, чтобы конфликт перерос в мировую войну. Вероятность такого сценария остается относительно низкой», — сказал Люн.

Эксперт добавил, что неопределенность в геополитике может поднять цену золота как минимум на 5% в ближайшие две недели. Цены на нефть могут вырасти ещё сильнее — возможно, на 10%.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные атаковали Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников.