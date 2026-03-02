Сбитый пилот F-15 на земле принял позу покорности

Опубликовано фото летчика американского истребителя F-15, сбитого над Кувейтом, в первые минуты после приземления.

© Российская Газета

Пилот катапультировался и приземлился на окраине Эль-Кувейта, где был встречен местными жителями.

На снимке американский летчик стоит на одном колене, с поднятыми открытыми руками, демонстрируя покорность и отсутствие агрессивных намерений. Перед ним стоит горожанин, замахнувшись обрезком трубы.

Летчик был эвакуирован поисково-спасательной службой ВВС США, сообщил военный блогер Fighterbomber.

Самолет уничтожен "дружественным огнем", заявило американское командование. Ирнаские СМИ записали победу на счет своей армии. Правы и те, и другие: F-15 сбила система ПВО, пытавшаяся перехватить иранский дрон - он летел в посольство США. Истребитель упал, дрон благополучно прилетел в цель.