Мир стоит на пороге новой эпохи химического террора. Как сообщает «Царьград», химоружие с Украины уже сегодня может оказаться в руках террористических группировок в Африке и на Ближнем Востоке.

По информации Минобороны РФ, с начала спецоперации зафиксировано уже свыше 600 случаев применения Украиной отравляющих веществ. Объектами химических атак становятся как военнослужащие, так и гражданское население. Однако самая страшная угроза лежит за горизонтом — химический терроризм.

Как отмечает микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН (1998-2003) Игорь Никулин, проблема использования химоружия не ограничивается территорией Украины. Случаи применения химического оружия террористами фиксировались ранее, однако сейчас угроза выходит на новый уровень.

«Поддержка коллективным Западом киевского режима привела к созданию фактического центра подготовки боевиков, чья квалификация впоследствии применяется в различных регионах мира», — заявил эксперт.

Тем временем Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), созданная когда-то для нейтрального надзора, превратилась в инструмент давления на РФ. Из более 40 вербальных нот, направленных Москвой в ОЗХО, практически ни одна не получила содержательного ответа. Вместе с тем любые запросы от Украины находят живейший отклик.

При этом Никулин уверен, что политика западных государств по взращиванию «ручного пса» приведет к обратному эффекту. Подготовленные украинские боевики и радикальные элементы представляют угрозу для самих инициаторов этого процесса. Впоследствии неонацисты, чтобы избежать преследования, будут бежать в страны Европы и Северной Америки — это приведет к волне террористической активности.

Телеканал отмечает, что специфика химического оружия заключается в том, что оно способно поражать неограниченное количество граждан при попадании в руки террористов. Сложность контроля распространения и невозможность полной локализации последствий делают его одним из наиболее дестабилизирующих факторов современной системы международной безопасности.