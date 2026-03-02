Российские бойцы используют планшеты для засекреченной связи в зоне СВО

Бойцы ВС РФ используют специальные планшеты для засекреченной передачи данных в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

© Российская Газета

"Интернет-связь в войсках была до этого налажена. У нас есть армейская связь на базе планшетов армейских. Все координаты и данные передаются в ней, она засекречена у нас. Поэтому мы как работали, так и продолжаем работать по ней", - приводит ведомство слова командира пушечной самоходной артиллерийской батареи с позывным "Немец".

По его словам, Telegram они не использовали, так как с самого начала были обеспечены планшетами со специальным программным обеспечением. Военный отметил, что военный мессенджер позволяет совершать видеозвонки, создавать групповые чаты и аудиоконференции, отправлять файлы.

Ранее сообщалось, что военные связисты 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" организовали устойчивую и защищенную систему с применением собственных разработок