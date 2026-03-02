Axios: США собирались нанести удары по Ирану на неделю раньше

США и Израиль намеревались начать военную операцию против Ирана примерно 21-22 февраля, но отложили ее по оперативным причинам. Об этом заявил портал Axios.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Задержку объяснили плохой погодой для действия военной авиации, а также необходимостью усиления координации между американскими и израильскими военными.

В результате переноса начала операции у Вашингтона появилось дополнительное время на окончательный выбор между дипломатическим и силовым сценариями действий.

Напомним, что США и Израиль начали 28 февраля масштабную военную операцию в отношении Ирана. Под ударами оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран.

В Белом доме объяснили эту атаку исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. В результате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие важные фигуры руководства Исламской Республики.