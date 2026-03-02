Сводка СВО за ночь 2 марта 2026: операция «Гвоздики» и удар по Starlink ВСУ

В Минобороны России рассказали об уничтожении и захвате украинских опорных пунктов в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 2 марта.

Удар «Гвоздики»

Российские самоходные гаубицы «Гвоздика» уничтожили укрепленные опорные пункты, пункты управления дронами и ликвидировали пехоту ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Удары по целям наносились осколочно-фугасными боеприпасами.

В результате ВС РФ установили огневой контроль над ключевыми маршрутами снабжения ВСУ. Это стало ударом по логистике и оперативным возможностям ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Удар «Мсты-С»

Российские модернизированные самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили пункты временной дислокации, опорные пункты и точки запуска дронов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена на краснолиманском направлении.

ВС РФ нанесли удары по целям из 152-миллиметровых орудий с применением осколочно-фугасных снарядов с увеличенной дальностью. В результате ВСУ потеряли управление над своими подразделениями на этом участке. В Минобороны подчеркнули, что этим сразу же воспользовались российские штурмовики для дальнейшего наступления.

Взятие опорного пункта ВСУ

Штурмовики ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в одном из населенных пунктов под Красноармейском, рассказали в Минобороны России. Во время боя штурмовая группа получила задачу зачистить украинский опорный пункт, расположенный в одном из полуразрушенных зданий.

Выполняя задачу, российские десантники использовали тактику «просачивания малыми группами» (по 1-2 человека), закрепления в зданиях, накопления сил и нанесения неожиданных ударов, подчеркнули в Минобороны.

«Наши ребята потрепали их. Мы начали расчищать квадрат рядом с этим опорником, осмотрели подвалы. Наткнулись на ВСУ. Они уже собирались уходить. Мы попытались пленить их без боя, но в ответ они открыли огонь. Пришлось ликвидировать», - рассказал командир штурмовой группы псковских десантников Иван Радин.

Операция в Херсонской области

Операторы российских FPV-дронов уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Сначала российские дроны-разведчики обнаружили передвижение ВСУ в одном из населенных пунктов.

После доразведки удалось обнаружить пункты управления дронами ВСУ. Украинские солдаты пытались спрятать антенно-мачтовые устройства и оборудование в полуразрушенных зданиях. Операторы FPV-дронов точными попаданиями уничтожили все цели.

Удар Су-34

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ночной удар по складу с боеприпасами и беспилотниками ВСУ, рассказали в Минобороны России. Операцию провели в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар по целям был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После операции Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Уничтожение бронемашины ВСУ

Артиллеристы морской пехоты ВС РФ уничтожили украинскую бронемашину, перевозившую личный состав. Как сообщает РИА Новости, операция была проведена в туманную погоду. Старший наводчик бригады морской пехоты с позывным «Певец» рассказал, что туман позволил российским военным незаметно занять позицию.

«Лучше всего работать, когда погода пасмурная или туман. Заняв огневую позицию, эффективно навелись, отработали. Нам доложили, что была уничтожена боевая машина пехоты и личный состав ВСУ», - подчеркнул военный.

Удар по узлам связи и Starlink ВСУ

Российский военнослужащий с позывным «Карта» рассказал РИА Новости, что ВС РФ нанесли удар по украинским узлам связи и спутниковым станциям Starlink в Харьковской области. Все цели были поражены. По данным военного, за последние сутки беспилотные подразделения группировки войск «Север» 11-го армейского корпуса уничтожили более 50 целей.