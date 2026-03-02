Иран начал новую волну атак на базы США

Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран несколько минут назад начали новую волну ракетных и беспилотных атак на американские базы в Западной Азии», — сказано в сообщении.

По данным агентства, атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил, что Исламская Республика не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Так секретарь ВСНБ ответил на статью газеты The Wall Street Journal о том, что он якобы предложил США возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.