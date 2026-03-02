SNN: в Кувейте задержали пилота сбитого истребителя США
Иранский телеканал SNN сообщил о задержании пилота американского истребителя, сбитого в небе над Кувейтом.
По утверждению телеканала, военнослужащий был задержан сразу после приземления.
Телеканал также показал кадры, на которых, как заявляется, запечатлён именно американский лётчик.
Иран начал новую волну атак на базы США
Ранее Telegram-канал Clash Report сообщил, что истребитель F-15 ВВС США потерпел крушение на территории Кувейта, лётчику удалось катапультироваться.