Массированная атака ВСУ 2 марта: серьезные разрушения и пострадавшие

Средства противовоздушной обороны России сегодня ночью уничтожили 172 украинских беспилотника, есть пострадавшие и разрушения. Какие регионы оказались под ударом к утру 2 марта, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, 172 украинских дрона самолетного типа были перехвачены в период с 23.00 мск 1 марта до 7.00 мск 2 марта. Больше всего беспилотников уничтожено над акваторией Черного моря — 67 БПЛА.

Краснодарский край атакован 66 дронами, над Крымом сбито 23 беспилотника, восемь уничтожены над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Белгородской области, три — в Курской области, один беспилотник перехвачен в Астраханской области, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Краснодарский край

Новороссийск подвергся массированной атаке, есть пострадавшие и разрушены дома. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, которые привел мэр, в городе повреждения получили шесть многоквартирных домов и пять частных. В одном из них фрагменты беспилотника попали в квартиру.

«К сожалению, есть пострадавший, которого оперативно доставили в городскую больницу», — пояснил он.

Также Андрей Кравченко отметил, что по двум адресам возникли пожары. Для жителей развернуты пункты временного размещения на базе школ №29 и №32.

В оперативном штабе региона уточнили, что из-за атаки в Новороссийске пострадали еще три человека, которые находились в одном из поврежденных обломками БПЛА частных домов.

«Это две женщины и мужчина. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Им оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

При этом в городе на время было приостановлено движение общественного транспорта.

Брянская область

Накануне вечером, 1 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об атаке беспилотников на приграничные районы.

По его словам, «в результате намеренных атак дронами-камикадзе» получили повреждения жилые здания в Климовском, Севском, Стародубском, Суземском и Злынковском районах, в том числе и многоквартирный дом в поселке Суземка.

«В селе Бровничи Климовского района на территории АПХ «Мираторг» поврежден специализированный грузовой автомобиль для транспортировки животных», — заметил глава региона.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

ДНР

Один человек погиб, двое ранены в результате атаки БПЛА по машине на дороге Донецк – Горловка. Об этом рассказал вечером 1 марта в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Погиб мужчина 1968 г.р. Глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Ранения средней степени тяжести получили мужчины 1985 и 1978 г.р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщил он.

Глава региона также отметил, что получили повреждения легковой автомобиль в Ясиноватском округе и три жилых домостроения в Докучаевске.

Отмена рейсов

Из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины в аэропорту Сочи отменены или задержаны более 70 рейсов. Об этом в 6:54 мск сообщила «Комсомольская правда».

Раскрыты детали масштабной атаки ВСУ на регионы России

По данным издания, был задержан вылет не менее 15 рейсов в Москву, пяти — в Петербург и трех — в Екатеринбург. При этом из-за введенных в целях безопасности ограничений аэропорт не смог вовремя принять семь самолетов из Махачкалы, четыре — из Москвы и два — из Владикавказа.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Кубани. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали.