На Сумщине зафиксировано перемещение боевиков националистического формирования. Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* (запрещенная в РФ террористическая организация) выдвинулись к линии соприкосновения для усиления позиций украинских пограничников. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что колонны нацбатальона проследовали в сторону села Бачевск, расположенного в Шосткинском районе.

«В направлении села Бачевск выдвинулись группы националистов 24-го отдельного штурмового батальона „Айдар“*, которые должны усилить находящиеся на данном участке фронта подразделения 5-го пограничного отряда», — сообщил собеседник РИА Новости.

На этом направлении активно действуют подразделения российской группировки войск «Север». Интенсивность боевых действий подтверждается цифрами: только за минувшие сутки противник потерял здесь более 200 военнослужащих. Кроме того, уничтожена боевая бронемашина и 21 единица автомобильной техники.

Особо стоит отметить, что под огонь попала не только живая сила и техника. В сводке значатся ликвидированная пусковая установка РСЗО HIMARS и три артиллерийских орудия. Также поражены станция радиоэлектронной разведки, склад с боеприпасами и семь полевых хранилищ с материальными средствами ВСУ.

*запрещенная в России террористическая организация