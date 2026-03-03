В столице Ирана прогремели новые взрывы

Серия новых взрывов прогремела в центральной части столицы Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, было слышно не менее трех взрывов со стороны улицы Пастор, где расположено много правительственных учреждений, пишет агентство.

До этого США и Израиль нанесли авиаудар по порту Джаск на юге Ирана. Как отмечается, удар пришелся по рыболовецкому причалу. В результате чего загорелись более 100 рыбацких барж и пострадали гражданские люди.

Авианосец США покинул район после удара Ирана — КСИР

2 марта спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон заявил, что у США нет планов по оккупации Исламской Республики или установлению контроля над его энергетическими ресурсами на фоне текущей военной операции США и Израиля против Ирана. Он также подчеркнул, что целью Соединенных Штатов не является смена политического режима в стране.

Утром 28 февраля США в сотрудничестве с Израилем инициировали военную операцию против Ирана. В своем обращении к гражданам страны президент США Дональд Трамп заявил, что американские и израильские удары объясняются нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Иран обвинил Израиль в ударах по ядерному объекту.