Мощный взрыв прогремел в Абу-Даби. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили журналисты телеканала CNN.

Несколько громких ударов также прозвучали в столице Катара. Кроме того, «два последовательных взрыва» были слышны в Дубае. Там же пролетели военные самолеты.

По данным Sabereen news, черный дым также поднимается над американским посольством в Кувейте.

В Tasnim сообщали, что иранские военные сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. Пилот катапультировался и остался жив. Военное командование США ситуацию не комментировало.

Тем временем израильская армия зафиксировала новый ракетный запуск со стороны Ирана. После в ряде регионов страны объявили тревогу. Сирены были слышны и в окрестностях Тель-Авива.

В США пришли к неутешительным выводам об итогах операции в Иране

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, страна не собирается вести переговоры с США. По его словам, Трамп поверг регион в хаос, вселив «ложные надежды».

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к нации на фоне гибели Верховного лидера страны Али Хаменеи и обострения конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.