В Израиле назвали цели первой волны ударов по Ливану

Целью первой волны ударов Израиля по Ливану были высокопоставленные члены «Хезболлах», штаб-квартиры и инфраструктура движения. Как сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале, об этом заявил командир северного округа Армии Рафи Мило.

По словам Мило, ЦАХАЛ значительно усилил развертывание сил на севере страны и готовы ввести дополнительные войска. Эвакуировать местное население не планируют.

«Вскоре после ракетного обстрела со стороны Хезболлы, в соответствии с планом, мы начали первую широкую волну ударов по Бейруту и южному Ливану, нацеленных на высокопоставленных боевиков, штабы и террористическую инфраструктуру», — заявил командир.

Он добавил, что удары продолжаются и их интенсивность будет возрастать.

Ранее ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям в Бейруте. Утверждается, что несколько снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля, упали на открой местности. «Хезболла» заявляла, что целью атаки был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы — удары нанесены в качестве мести за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и акты израильской агрессии.