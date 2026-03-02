Американский истребитель F-15 потерпел крушение в Кувейте. Кадры происшествия опубликовал Clash Report в Telegram-канале.

На опубликованном видео запечатлено, как горящий самолет неконтролируемо снижается. В воздухе можно заметить облако дыма — предположительно, от взрыва.

Пилот F-15 катапультировался и выжил. Местные жители погрузили его в багажник машины и доставили в безопасное место.

Иранское агентство Tashim сообщает, что истребитель был сбит иранскими военными. На опубликованных кадрах видно, что из F-15 выпрыгнули два пилота.

Авианосец USS Abraham Lincoln атакован баллистическими ракетами

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ иранские военные атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке с помощью ракет и беспилотников. Среди них были объекты в Кувейте.

В ходе американских и израильских ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Кроме того, погибли начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде.