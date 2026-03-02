Глава фракции «Хезболлы» убит при ударе Израиля по Бейруту

Председатель парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад погиб во время атаки израильских ВВС на южные пригороды Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Вышеупомянутая фракция представляет в палате депутатов шиитское движение «Хезболла». Сообщается, что всего в результате налета израильских ВВС погибли по меньшей мере 10 человек. По данным канала, в их числе - ключевой командир вооруженных отрядов в Южном Ливане.

Ранее сообщалось, что армия Израиля ударила по целям «Хезболлы» по всему Ливану. ЦАХАЛ утверждал, что до этого организация атаковала Иерусалим. Помимо этого, Израиль призвала к эвакуации жителей южных населенных пунктов Ливана. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Элла Вавея опубликовала призыв арабском языке, в котором предупредила об эвакуации более 50 населенных пунктов этой страны.

До этого Израиль нанес удары по штабам КСИР, иранской разведки, ВВС Ирана и ряду других командных центров. Как заявлялось, атака производилась «после достижения израильскими ВВС господства в воздухе» над иранской столицей.

Агентство Tasnim сообщило об ударе по зданию полиции в пригороде Тегерана. Есть информация о погибших, а также о находящихся под завалами людях.