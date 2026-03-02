В Израиле раскрыли финальную цель конфликта с Ираном

Главной целью военного конфликта с Ираном является достижение «победы». Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк, передает Politico.

При этом он подчеркнул, что о победе можно будет говорить лишь в том случае, если будет устранена угроза, которая, по его словам, исходит от иранского руководства и связанных с ним сил.

В то же время на вопрос о внутренней ситуации в Иране Фальк равнодушно ответил: «посмотрим, что будет».

В США пришли к неутешительным выводам об итогах операции в Иране

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.