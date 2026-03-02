Силы ПВО отбивают атаку дронов на Новороссийск всю ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражение атаки украинских беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

"В Новороссийске продолжается отражение атаки БПЛА", - написал он. Кравченко отметил, что все службы города приведены в состояние максимальной готовности.

Кравченко призвал местных жителей не подходить к окнам, а также воздержаться от фото- и видеосъемки работы ПВО. Кроме того, по словам мэра, на фоне массированной атаки дронов в период с 6:44 до 7:14 мск движение в сторону Кабардинки было перекрыто. Как сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края, в Новороссийске обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили еще два многоквартирных и пять частных домов. Незадолго до этого Кравченко сообщил о том, что в результате атаки украинских войск на Новороссийск четыре жилых дома получили повреждения.

В одном из них обломки попали в квартиру, ранив находившегося в помещении мужчину, уточнил он.