Авианосец США покинул район после удара Ирана — КСИР

Американский авианосец Abraham Lincoln покинул район развертывания и направился в юго-восточную часть Индийского океана после ракетной атаки. Об этом сообщает иранский телеканал SNN со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.По версии КСИР, по кораблю были выпущены четыре крылатые ракеты. В иранском заявлении утверждается, что после удара авианосец изменил курс и покинул позицию.

© Московский Комсомолец

Центральное военное командование США назвало информацию о поражении корабля ложной. Американская сторона заявила, что Abraham Lincoln продолжает выполнять боевую задачу, а иранские ракеты не достигли цели.28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель действий — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Позднее он сообщил, что операция может продлиться четыре недели.

В ответ Иран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке. Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили о гибели трех человек и ранении 58 в результате атак.