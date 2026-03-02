Морпехи РФ используют новый тяжелый беспилотник для снабжения войск

Морские пехотинцы ВС РФ используют российский тяжелый беспилотник для доставки грузов на передовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инструктора учебного центра беспилотных систем морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Меркурий.

По его данным, аппарат способен преодолевать расстояние до 20 километров и перевозить груз массой до 10 килограммов. Беспилотник применяют для доставки медикаментов, продовольствия и боеприпасов подразделениям, находящимся на линии соприкосновения.

Инструктор сообщил, что разработка выполнена российской стороной и управляется силами морской пехоты. По его словам, дрон находится на стадии активного внедрения в подразделениях и уже использовался при выполнении боевых задач.

Другие технические характеристики аппарата не раскрываются.