США подвели итог первых суток «Эпической ярости» против Ирана
Военные США подвели итоги первых суток операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает Reuters.
По подсчетам Центрального командования (CENTCOM), американские самолеты и военные корабли нанесли удары по более чем 1000 целей на территории Исламской республики. В том числе, на укрепленные подземные ракетные базы были сброшены 900-килограммовые бомбы с самолетов-невидимок B-2.
Трое американских военнослужащих стали жертвами, еще пятеро получили серьезные ранения. Президент США Дональд Трамп предупредил, что, вероятно, «будут и другие, прежде чем это закончится». «Но Америка отомстит и нанесет самый сокрушительный удар террористам, которые развязали войну, по сути, против цивилизации», — сказал он.
1 марта Иран официально подтвердил кончину верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.