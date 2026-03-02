Глава генштаба ЦАХАЛ утвердил продолжение операции против Ирана
Глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир утвердил продолжение операции против Ирана.
«Глава генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел вечером оценку ситуации и утвердил планы продолжения операции на заседании форума генерального штаба», — сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
По словам военачальника, у израильских военных «ещё много дней боевых действий» впереди.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали более 30 целей на территории Ирана.
Также ЦАХАЛ заявлял о нанесении новой серии ударов по системам запуска баллистических ракет и средствам ПВО Ирана.