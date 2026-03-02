По британской авиабазе на Кипре нанесен удар беспилотника

Британская авиабаза на Кипре пострадала от предполагаемого удара беспилотника, причинившего "ограниченный ущерб". Очевидная атака на ВВС Великобритании в Акротири на Кипре произошла через несколько часов после того, как Лондон согласился разрешить США использовать британские военные базы для нанесения ударов по ракетным объектам Ирана.

По данным кипрских властей и министерства обороны Британии, база Королевских ВВС Великобритании в Акротири на Кипре подверглась предполагаемому удару беспилотника, причинившему ограниченный ущерб. Как пишет The Guardian, сообщается, что инцидент обошелся без жертв.

Администрация британской базы предупредила жителей окрестностей Акротири о том, что им следует укрыться на месте до дальнейшего уведомления “в связи с подозрением на столкновение с беспилотником”.

Представитель британского Министерства обороны заявил: “Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по военно-воздушным силам Великобритании в Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Защита наших сил в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей”.

Очевидная атака произошла всего через несколько часов после того, как Великобритания согласилась разрешить США использовать британские военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, комментирует The Guardian.

Великобритания до сих пор не участвовала в американо-израильских ударах по Ирану, но в своем заявлении, сделанном в воскресенье вечером, премьер-министр Стармер заявил, что подход Ирана становится все более безрассудным и подвергает риску жизни британцев, что привело к решению разрешить США использовать две свои военные базы.

Рано утром в понедельник представитель правительства Кипра заявил, что “информация, полученная по различным каналам, указывает на то, что речь шла о беспилотном летательном аппарате, который нанес ограниченный ущерб”.

Бывшая колониальная метрополия Великобритания сохраняет суверенитет над территорией двух баз на Кипре, который является членом ЕС, фактически оккупируя немалую часть территории этой несчастной разделенной страны. Военно-воздушные силы Британии в Акротири занимают обширный полуостров квадратной формы на южной оконечности острова в восточном Средиземноморье. В последний раз британская база подвергалась прямой атаке ливийских боевиков в середине 1980-х годов, отмечает The Guardian.

Согласно веб-сайту британгского Министерства обороны, эта объединенная оперативная база “используется в качестве передовой базы для зарубежных операций на Ближнем Востоке и для быстрой подготовки реактивных самолетов”.

Известно, что правительство Великобритании недавно перебросило дополнительные ресурсы на базы на Кипре в рамках продолжающихся операций на Ближнем Востоке.

В понедельник начались третьи сутки военных действий на Ближнем Востоке, когда США и Израиль продолжали наносить удары по Ирану после смерти верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, отмечает The Guardian.

Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом

В своем заявлении в воскресенье премьер Кир Стармер заявил, что более 200 000 британских граждан, включая военнослужащих, находятся в опасности в Персидском заливе, поскольку Иран запускает новые ракеты по своим соседям.

Стармер заявил, что британские вооруженные силы не будут принимать непосредственного участия в ударах, а базы будут использоваться только для “конкретных и ограниченных оборонительных целей”, нацеленных на ракетные склады и пусковые установки, используемые для нападения на соседей Ирана.

Пока неясно, какие базы будут использоваться, но президент США Дональд Трамп ранее упоминал о том, что хотел использовать Диего-Гарсию, один из островов Чагос в Индийском океане.