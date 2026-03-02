Трамп заявил, что США поразили сотни целей в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поразили сотни целей в Иране.
«Мы поразили сотни целей в Иране, включая объекты Корпуса стражей Исламской революции, иранские системы ПВО.... Мы уничтожили девять кораблей и здание их военно-морского флота», — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться около четырёх недель.
Также сообщалось, что удары по Ирану могут быть приостановлены, если Тегеран «удовлетворит» Соединённые Штаты в рамках переговорного процесса.