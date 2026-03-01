КСИР приступил к девятой волне ударов по Израилю и США

Иран осуществляет новую волну ударов по США и Израилю в качестве ответа на агрессию. Об этом проинформировал Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Сообщается, что иранские военные наносят удары по всем объектам США и Израиля в ближневосточном регионе, а нынешняя волна ударов стала уже девятой по счету. Так, вооруженные силы Ирана посредством беспилотников и ракет нанесли удары по танкеру-заправщику ВМС США.

Тем временем государственное телевидение Ирана рассказало, что, в частности, целями иранского удара стали Хайфа и северная часть еврейского государства. А РИА Новости сообщило, что в небе Тель-Авива действуют системы ПВО. Информацию о новых ударах Ирана обнародовала и пресс-служба израильской армии.

Ранее глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что атаки США и Израиля по Тегерану никоим образом не скажутся на способности Ирана вести боевые действия против агрессоров.