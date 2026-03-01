Бойцы 158-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на регулярное воровство личных денег и мобильных телефонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, мародеры и преступники в составе бригады воруют у сослуживцев денежные средства и телефоны. Кроме того, если боец ВСУ пропадает, то его банковские карты сразу же присваиваются, с них снимаются все выплаты, добавил собеседник агентства.

Ранее украинский пленный Руслан Мелещенко охарактеризовал проблемы ВСУ тремя словами. По его наблюдениям, в украинской армии происходят «воровство, бардак и брехня». Он также заявил, что украинские военные не проходят должной подготовки, испытывают проблемы с комплектованием и ощущают упадок морального духа.