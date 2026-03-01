Франция направила авианосец «Шарль де Голль» с ударной группой в Средиземноморье

Французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой кораблей направился в сторону восточного Средиземноморья. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщил телеканал BFMTV.

— Французский авианосец «Шарль де Голль» и его ударная группа прерывают свою миссию в Балтийском море, чтобы направиться в восточное Средиземноморье, — говорится в материале.

«Шарль де Голль» — это единственный действующий авианосец, состоящий на вооружении французской армии. Причины резкого разворота флагмана не уточняются. Елисейский дворец ротацию корабля не комментировал.

Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции совершил атаку на американский авианосец «Авраам Линкольн» в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Авианосец подвергся нападению с использованием четырех баллистических ракет. Иранская сторона заявляет, что операция перешла в новую стадию, и пообещала предоставить дополнительные детали позже.

В США ответили на информацию об ударе по авианосцу Abraham Lincoln

Тем не менее, сами американцы этого не подтвердили. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что «Авраам Линкольн» вообще не получил повреждений, а иранские ракеты даже не долетели до корабля.

