Tasnim: шесть офицеров ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по ОАЭ
Шесть высокопоставленных офицером ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по ОАЭ. Об этом сообщает Tasnim.
По информации агентства, еще два сотрудника американской разведки были ранены. В Вашингтоне пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.
Ранее в Иране сообщили, что США потеряли 560 военнослужащих в результате атак на военные объекты Штатов в странах Ближнего Востока. В Белом доме ограничились заявлением о том, что потери американских ВС минимальны.
В свою очередь, ЦАХАЛ утверждает, что в результате действий Израиля и США уничтожена вся верхушка власти Ирана.
Утром 1 марта КСИР анонсировал самую ожесточенную наступательную операцию в истории Ирана.