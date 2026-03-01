CША задействовали стратегические бомбардировщики B-2 против Ирана

Об этом заявило Центральное командование вооружённых сил Соединённых Штатов.

© Zuma\ТАСС

«Прошлой ночью стелс-бомбардировщики, вооружённые бомбами весом две тысячи фунтов, ударили по укреплённым объектам баллистическими ракетами», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

Ранее о применении такой модели бомбардировщиков для ударов по исламской республике сообщал телеканал Fox News.

В сети вспомнили слова Вэнса о высокой цене нападения США на Иран

США уже применяли B-2 Spirit против Ирана. Летом прошлого года эти самолёты наносили удары по иранским ядерным объектам.