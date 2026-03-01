На дно: Трамп раскрыл пугающую участь иранского флота

Президент США Дональд Трамп официально заявил о масштабном разгроме военно-морских сил Ирана в ходе продолжающейся операции «Эпическая ярость».

Согласно сообщению главы Белого дома в его социальной сети Truth Social, американские вооруженные силы уничтожили девять иранских военных судов, часть из которых имела стратегическое значение. Кроме того, в ходе отдельной атаки был практически полностью разрушен штаб командования военно-морскими силами Ирана.

«Меня только что проинформировали о том, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военных кораблей, — сообщил американский лидер на своей странице, — некоторые из них были довольно крупными и важными», - написал американский лидер.

Дональд Трамп подчеркнул, что это лишь начало зачистки региональных вод от присутствия противника. «Мы идем за остальными — они скоро тоже окажутся на морском дне!» — добавил глава Белого дома.

Подытоживая информацию о потерях Ирана, Трамп с иронией заметил: «В остальном их флот справляется очень хорошо!».